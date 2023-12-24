Визитку Путина выставили на торги в Петербурге Визитку Путина хотят купить за 220 тысяч рублей на аукционе в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин

Визитную карточку президента РФ Владимира Путина выставили на аукционной площадке BidSpirit. Торги пройдут вечером 24 декабря. Максимальная ставка за раритетную карточку начала 1990-х годов пока составляет 220 тысяч рублей.

Визита относится ко времени, когда глава государства еще занимал должность советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов. Владельцы предмета утверждают, что Путин сам от руки написал контакты для связи на своей карточке. Предмет находится в ветхом состоянии, но все надписи на ней видно отчетливо.

Аналогичная визитка, принадлежавшая Владимиру Путину, фигурировала на площадке продажи товаров в Интернете в 2019 году. Автор размещенного объявления по имени Ольга уверяла, что документ полностью оригинальный. Она оценила предмет в 650 тысяч рублей.

Помимо этой на сайте бесплатных объявлений появлялась визитка Владимира Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга продавалась за 550 тысяч рублей. На черно-белой карточке указана должность Путина — заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии, и его контактные данные.