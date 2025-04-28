Витаминный суп из свеклы и картофеля! Простое и очень вкусное первое блюдо

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Нежный суп-пюре из свеклы и картофеля — витамины в каждой ложке! Этот бархатистый суп сочетает сладость свеклы и сытность картофеля, создавая идеальный баланс. Простота приготовления, минимум калорий — максимум удовольствия! Идеальное первое блюдо для диетического питания: легкое, полезное и невероятно вкусное!

Ингредиенты (2 порции)

Свекла — 2 шт.

Картофель — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Сыр фета порционно для подачи — 30 г

Лук зеленый для подачи

Масло сливочное — 20 г

Вода — 500 мл

Масло растительное нерафинированное — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

1. Подготовьте овощи. Очистите свеклу, картофель и лук, нарежьте кубиками.

2. Сварите бульон. Залейте отдельно водой картофель и отдельно свеклу. Посолите и варите 25–40 минут до мягкости. Отдельно на сковороде обжарьте головку лука до золотистости на сливочном масле.

3. Приготовьте пюре. Отварные овощи вместе с бульоном из под картофеля пюрируйте блендером, добавьте лук, постепенно добавляя бульон до нужной консистенции. Влейте растительное масло, перемешайте. Подавайте горячим с сыром сверху, ложкой нежирной сметаны и зеленью.

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