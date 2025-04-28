Нежный суп-пюре из свеклы и картофеля — витамины в каждой ложке! Этот бархатистый суп сочетает сладость свеклы и сытность картофеля, создавая идеальный баланс. Простота приготовления, минимум калорий — максимум удовольствия! Идеальное первое блюдо для диетического питания: легкое, полезное и невероятно вкусное!
Ингредиенты (2 порции)
- Свекла — 2 шт.
- Картофель — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сыр фета порционно для подачи — 30 г
- Лук зеленый для подачи
- Масло сливочное — 20 г
- Вода — 500 мл
- Масло растительное нерафинированное — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление
1. Подготовьте овощи. Очистите свеклу, картофель и лук, нарежьте кубиками.
2. Сварите бульон. Залейте отдельно водой картофель и отдельно свеклу. Посолите и варите 25–40 минут до мягкости. Отдельно на сковороде обжарьте головку лука до золотистости на сливочном масле.
3. Приготовьте пюре. Отварные овощи вместе с бульоном из под картофеля пюрируйте блендером, добавьте лук, постепенно добавляя бульон до нужной консистенции. Влейте растительное масло, перемешайте. Подавайте горячим с сыром сверху, ложкой нежирной сметаны и зеленью.
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