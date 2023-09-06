Назван витамин, который ускоряет рост раковых клеток JCI: витамин С способен стимулировать рост раковых клеток

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Витамин С традиционно считается полезным для здоровья, однако его прием может стимулировать развитие клеток рака, сообщает научное издание The Journal of Clinical Medicine. По мнению ученых из Каролинского института (Швеция), результаты анализа антиоксидантов в витамине С удивили их.

Мы обнаружили, что антиоксиданты активируют механизм, который заставляет раковые опухоли образовывать новые кровеносные сосуды, что удивительно, поскольку ранее считалось, что антиоксиданты обладают защитным эффектом, — рассказал специалист шведского института Мартин Берго.

Ученые подчеркивают, что новые сосуды, образующиеся под воздействием антиоксидантов витамина С, начинают питать опухоли кровью, что стимулирует их рост. Кроме того, по этим сосудам в опухоли поступают питательные вещества, которые вызывают метастазы. Наконец исследователи считают, что именно антиоксиданты помогают раковым клеткам перемещаться по организму и поражать новые участки.

Онколог Денис Романов ранее рассказал, какое заболевание вызывает образование розовых пятен на коже. По его словам, этот симптом характерен для базальноклеточного рака, или базаиломы. Он советует обратиться за помощью к врачу в случае, если на теле появляются красные или розовые пятна, покрытые коркой, растущие и кровоточащие.