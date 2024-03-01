Витамин D загнал в могилу взрослого мужчину BI: житель Великобритании умер из-за чрезмерного употребления витамина D

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Великобритании приблизил свою смерть бесконтрольным приемом больших доз витамина D, сообщает Business Insider. По данным издания, 89-летний британец спровоцировал целый ряд заболеваний, которые и привели к летальному исходу.

Так, мужчина на протяжении девяти месяцев принимал витамин D, чтобы улучшить свое состояние и оздоровиться. Однако вместо этого у него развилась гиперкальциемия, которая в свою очередь вызвала почечную и сердечную недостаточность. Британца госпитализировали в тяжелом состоянии, но врачам не удалось спасти ему жизнь. Мужчина умер на 10-й день в больнице.

Ранее издание Nature предупредило, что витамин B3 (никотиновая кислота, ниацин) может стать катализатором атеросклероза и инсульта. По информации СМИ, на это указывает новое доклиническое исследование, которое доказало, что метаболит ниацина 4PY способен провоцировать развитие воспалительных процессов в артериях.

Ученые пришли к выводу, что точную дозировку может назначить только врач, так как избыток вещества способен нанести существенный вред. Рекомендуемая средняя суточная норма составляет 14–16 мг, уточняют авторы материала. Вместе с тем рекомендуется получать ниацин из натуральных продуктов, а не лекарственных препаратов. Он содержится в яйцах, рыбе, орехах, мясе и бобовых.