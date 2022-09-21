Стало известно, кто может сузить категории мобилизуемых Адвокат Багатурия: сузить категории мобилизуемых может Владимир Путин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Категории россиян, подлежащих частичной мобилизации, может сузить президент РФ Владимир Путин, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Юрист отметил, что глава государства при необходимости самостоятельно установит дополнительную очередность призыва.

Президент может самостоятельно сузить категории мобилизуемых или установить дополнительную очередность мобилизации — например, формально нет разницы между «запасниками» категорий А, Б и В, но на практике можно предположить, что дополнительная очередность мобилизации будет введена ещё и в зависимости от отнесения к одной из этих категорий и т. д. То есть, как верховный главнокомандующий решит, так оно и будет, — объяснил эксперт.

Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начинаются в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в учетом опыта спецоперации. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Ранее Багатурия в разговоре с NEWS.ru заявил, что на отсрочку от частичной мобилизации имеют право граждане, признанные временно негодными (категория «Г» — на срок до полугода), забронированные в порядке, определенном правительством России, а также занятые постоянным уходом за родителями, супругом, родными братьями и сестрами, дедушкой, бабушкой или усыновителем. Он добавил, что для последнего варианта необходима медико-социальная экспертиза.