Вирусологи заявили, что после вакцинации можно выпить бокал шампанского

https://static.news.ru/photo/e7a465e0-3709-11eb-891b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Несколько бокалов шампанского — допустимый объём алкоголя, который можно употребить после вакцинации от COVID-19. К такому выводы пришли эксперты-вирусологи, прокомментировавшие заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Так, некоторое время назад Голикова проинформировала, что после вакцины от COVID-19 стоит воздержаться от употребления алкоголя в течение 42 дней.

По словам ведущего научного сотрудника Центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессора вирусологии Александра Чепурнова, такая рекомендация является стандартной при вакцинации.

Это делается, чтобы исключить факторы, которые смогут снизить эффективность вакцины, — отметил Чепурнов в беседе с РБК.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. С 5 декабря началась работа прививочных пунктов.