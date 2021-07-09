Вирусологи развеяли слухи о последствиях вакцинации

Прививке порою приписывают действие уже имеющегося у человека заболевания. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU.

Когда идёт массовое медицинское воздействие на людей, то никто не отменял обычную патологию, которая у людей всегда есть. И люди принимают то, что с ними случается, за действие вакцины, — цитирует его агентство.

Альтштейн развеял миф, что вакцинация может привести к резким психическим расстройствам, в том числе деменции. По его словам, то, что происходит после прививки, «и так бы произошло», а в случaе если у человека есть сомнения по этому поводу, вопрос должна рассматривать медицинская комиссия.

С ним согласен профессор и вирусолог Алексей Агрaновский. По его словам, данное явление не входит в число ранее выявленных осложнений и побoчных эффектов.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников высказался о глупых и непрофессиональных советах россиянам, связанных с вакцинацией от корoнавируса. По его словам, сомнительные рекомендации идут как от медиков, так и от должностных лиц.