Вирусологи рассказали, нужны ли тесты на антитела после вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/efebaa3c-62de-11eb-9d54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Период сохранения антител у каждого человека свой, заявил научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов, заведовавший до этого лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор».

Надо следить за антителами, примерно раз в полгода сдавать тесты. У некоторых даже после восьми месяцев антитела не снижаются, а у других пропадают через три месяца. Разброс большой, — рассказал эксперт в разговоре с порталом URA.RU.

В редких случаях препарат может и не сработать, считает профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. По его словам, анализ на антитела можно сдать спустя 21 день после прививки.

Если вы переболели COVID бессимптомно и вакцинировались — ничего страшного. Одно другому не мешает, — отметил специалист.

Оба вирусолога добавили, что иммунитет может формироваться на клеточном уровне, но в таких случаях его можно выявить только по итогам сложных лабораторных анализов.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы два средства от COVID-19: «Спутник V» (разработан центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможно утверждение третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, создавший препарат «Спутник V», разработает новую вакцину от коронавируса. Помимо этого, там намерены создать ещё два препарата для профилактики и лечения инфекции.