Вирусологи допустили возможность новых всплесков коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/6ef19940-61cc-11eb-92de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение заболеваемости коронавирусом в России в ближайшее время всё ещё возможно, считают эксперты-вирусологи. Однако, по их мнению, это будут только короткие всплески.

Весной мы увидим ещё небольшие всплески как ОРВИ, так и коронавирусной инфекции, потому что после зимы у людей снижается иммунитет, развивается авитаминоз. Так что будет рост, но уже не такой взрывной, — отметил инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РБК.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский согласился с коллегой и добавил, что цифры новых заражений смертоносной инфекцией не будут такими, как в ноябре-декабре 2020 года.

Первое, что повлияло на улучшение эпидемиологической ситуации, — то, что мы с COVID-19 живём уже год, и с каждым днём количество людей с естественным иммунитетом к вирусу увеличивается, — пояснил Вознесенский.

По его мнению, ещё одним фактором, влияющим на затухание распространения коронавируса, является нарастающая вакцинация населения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что боль в горле, першение и кашель не являются показателями заражения COVID-19 и более характерны для ОРВИ. Об этом сообщил врач-инфекционист Сергей Вознесенский. По словам медика, при ОРВИ происходит поражение одного из отделов дыхательной системы, в то время как при коронавирусе страдают, в первую очередь, носовая полость и лёгкие.