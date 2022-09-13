Вирусолог: желающих привиться российской вакциной от ротавируса очень мало Вирусолог Ершов: желающих привиться российской вакциной от ротавируса очень мало

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первая российская вакцина от ротавируса появится в поликлиниках в 2023 году, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Роспотребнадзор. Как рассказал вирусолог Феликс Ершов, на данный момент прививку можно сделать добровольно, но процент желающих пока очень мал даже при высокой опасности болезни. По его словам, в будущем врачи будут активнее предлагать ее.

Сейчас данная прививка проводится по желанию. Насколько я знаю, желающих пока менее 1%. Мы не осознаем степень опасности данного заболевания. Но наше население становится все более просвещенным. Скоро педиатры будут активнее предлагать эту прививку, а мамы будут активнее прислушиваться к врачам, — рассказал вирусолог.

Также сообщается, что эффективность российской вакцины от ротавируса достигает 94%, тогда как иностранных аналогов — около 80%. Вирусолог Ершов отметил, что реальный процент защиты предстоит подтвердить врачебной практикой.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала создание ряда новых российских вакцин, среди которых была и новая вакцина от ротовируса. Также в течение ближайших недель появится новая вакцина четвертого поколения от оспы. Будет создана новая прививка от чумы, вводить ее начнут в следующем году.