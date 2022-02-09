Вирусолог заявил об ослабленном иммунитете Жириновского
Вирусолог Зверев: восемь раз привитый от COVID-19 Жириновский сгубил иммунитет
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:19, 10 февраля 2022
Владимир ЖириновскийФото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
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Вирусолог Виталий Зверев заявил, что глава фракции Либерально-демократической партии (ЛДПР) в Госдуме Владимир Жириновский сгубил свой иммунитет, привившись от коронавируса восемь раз. Повторными прививками не нужно увлекаться, они влияют на иммунную систему, отметил академик РАН в беседе с URA.RU.
Если речь идёт о вакцине «Спутник», там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется. Как это всё работает? Никто таких экспериментов на людях не проводил, — подчеркнул Зверев.
Он добавил, что не советует прививаться так много раз.
Жириновский попал в больницу с двусторонней пневмонией, при этом у него поражение лёгких составило 50–70%, указал ранее Telegram-канала Mash.
Ранее стало известно, что Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу 2 февраля с диагнозом «коронавирус». В частности, он заразился «омикроном». Его состояние стабильное. Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь, рассказали в Минздраве.