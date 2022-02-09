Вирусолог заявил об ослабленном иммунитете Жириновского

Вирусолог Виталий Зверев заявил, что глава фракции Либерально-демократической партии (ЛДПР) в Госдуме Владимир Жириновский сгубил свой иммунитет, привившись от коронавируса восемь раз. Повторными прививками не нужно увлекаться, они влияют на иммунную систему, отметил академик РАН в беседе с URA.RU.

Если речь идёт о вакцине «Спутник», там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется. Как это всё работает? Никто таких экспериментов на людях не проводил, — подчеркнул Зверев.

Он добавил, что не советует прививаться так много раз.

Жириновский попал в больницу с двусторонней пневмонией, при этом у него поражение лёгких составило 50–70%, указал ранее Telegram-канала Mash.

Ранее стало известно, что Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу 2 февраля с диагнозом «коронавирус». В частности, он заразился «омикроном». Его состояние стабильное. Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь, рассказали в Минздраве.