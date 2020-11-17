Вирусолог заявил о необычном свойстве коронавируса

https://static.news.ru/photo/5c7c0898-292a-11eb-91f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал, что коронавирус имеет одно необычное свойство. По словам заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, в COVID-19 объединились особенности, которые прежде встречались у целого ряда других вирусов.

Профессор в интервью Lenta.ru отметил , что дизрегуляция иммунной системы (цитокиновый шторм; опасная реакция иммунной системы на коронавирус) случается и при других инфекциях, например, при Эболе. По мнению вирусолога, то же самое наблюдается и в случае с тромбообразованием, синдромом диссеминированного свёртывания крови, характерного для коронавируса, — они встречались при Конго-Крымской геморрагической лихорадке, лихорадке Денге, геморрагической лихорадке с почечным синдромом.

Нетесов добавил, что ещё одним неспецифическим симптомом коронавируса является потеря обоняния. Она наблюдается у человека, поражённого другими вирусами. И их не менее 20, подчеркнул вирусолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дорогое мыло с какими-то специальными свойствами вовсе не обязательно использовать для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом заявил профессор МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он считает, что достаточно мыть руки детским мылом. Жидкое мыло смывает вирусы и бактерии хуже, чем твёрдое, отметил профессор. При этом он добавил, что на эффективность избавления от вируса не влияет температура воды при мытье рук.