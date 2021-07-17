Вирусолог заявил о коллективном иммунитете у 60% россиян

Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг около 60%. Таковы предварительные результаты исследования института Пастера, заявил в эфире телеканала «Россия 1» директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти вот до 90%, — сказал он.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что ситуация с распространением коронавируса остаётся напряжённой. Обязательная вакцинация введена в 25 субъектах. Необхoдим коллективный иммунитет к COVID-19 на уровне 80%, однако пока ориентирoм остаются 60% сотрудников организаций.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, в свою очередь, отметил, что «золотым стандартом» является вакцинация 94–96% населения. Те, кто привьётся, дают шанс не заболеть и тем людям, которым жизненно противопоказана эта вакцинация.