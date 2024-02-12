Вирусолог заявил, что «аляскинская оспа» возможно уже есть в России Вирусолог Волчков: «аляскинская оспа» может обитать на русском севере

Новый вирус Alaskapox может существовать не только на Аляске, но и в других холодных регионах мира, сообщил NEWS.ru вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, его стоит поискать, например, в Канаде и на русском севере.

Теоретически новый вирус может существовать не только на Аляске, но и в других точках мира, например, в Канаде. А еще стоит попробовать его поискать на русском севере, ведь судя по всему вирус выживает в северных широтах, — сказал Павел Волчков.

Он добавил, что Alaskapox наверняка существовала многие сотни тысяч лет, просто сейчас появились методы детекции, которые позволяют выявлять такого рода инфекции. По словам Павла Волчкова, в мире существует много других еще не идентифицированных вирусов, но фиксировать их начинают только тогда, когда это напрямую касается человечества. Кроме того, вирусолог предположил, что случаев заражения Alaskapox было больше семи, о которых говорят зарубежные эпидемиологи, но в других случаях болезнь протекала легко или бессимптомно.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что Alaskapox, известная как «аляскинская оспа», не представляет большой опасности для людей. По его словам, за все время не было ни одного случая, когда вирус передался бы от одного человека к другому.