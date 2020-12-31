Вирусолог высказался о влиянии группы крови на заболеваемость ОРВИ

https://static.news.ru/photo/0b779bc8-4d02-11eb-97cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Склонность человека к заболеванию ОРВИ может зависеть от его группы крови. Об этом рассказал вирусолог Алексей Аграновский.

Это любопытно, и какие-то корреляции возможны, но, с чем они связаны напрямую, с этим обстоятельством (группа крови. — NEWS.ru) или с чем-то, чего мы не знаем, не совсем ясно. Между всем можно найти какие-то статистические корреляции, но, если это действительно существенно, это надо изучать, и только тогда можно будет сделать какие-то выводы, — сказал Аграновский в интервью телеканалу «Звезда».

Вопрос влияния группы крови на заболеваемость, на тяжесть течения инфекции и на лечение изучался специалистами в том числе в контексте коронавируса. Однако, как пояснял главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко, прямой связи выявлено не было.

Проценко рассказал, что был проведён анализ базы данных реанимационных больных, чтобы понять, влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость. По его словам, достоверных различий не обнаружено.

Как писал NEWS.ru, в настоящее время в Коммунарке находится 966 пациентов с коронавирусом. Проценко привёл инфографику, из которой следует, что за предпраздничную неделю в больницу поступило 64 человека, было выписано 58 пациентов, 22 человека скончались.