Вирусолог высказался о вероятности эпидемии герпеса обезьян Вирусолог Чумаков: вероятность эпидемии герпеса обезьян низкая

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Вероятность эпидемии герпеса обезьян, который впервые обнаружили у человека, очень низкая, считает вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. В разговоре с Lenta.ru эксперт подчеркнул, что в основном этот вирус поражает обезьян и циркулирует среди животных.

Поскольку вирусы все-таки приспособлены к определенному виду, маловероятно, чтобы это имело какое-то широкое распространение у людей, — пояснил вирусолог.

Для герпеса не характерно эпидемическое распространение, уточнил Чумаков. По его словам, само заболевание зачастую возникает у пациентов с ослабленным иммунитетом. Вирусолог предположил, что некоторое количество людей могут нести в себе обезьяний вирус, но он вряд ли будет отличаться от человеческих вариантов.

Я думаю, что может быть некоторое количество людей будет в себе нести такой обезьяний вирус, но это заболевание будет мало отличаться от того, которое вызывается человеческим вирусом. Угрозы какого-то пандемического или эпидемического распространения я не вижу, — заключил Чумаков.

Первый случай заражения вирусом герпеса В ранее зафиксировали в Гонконге. Пациент, на которого напала дикая обезьяна, жаловался на лихорадку и ухудшение общего состояния здоровья.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что новая инфекция STSS, которая распространяется в Японии, могла быть создана в лаборатории по производству смертоносных штаммов для «прореживания человечества». По его мнению, необходимо усилить меры по контролю над авиарейсами из Японии.