Вирусолог высказался о разработке новой вакцины от COVID каждый год

С учётом незначительных мутаций коронавируса SARS-CoV-2 едва ли возникнет необходимость каждый год разрабатывать новую вакцину против инфекции. Такое мнение выразил доктор биологических наук Алексей Аграновский.
Как
Исключить я этого не могу, но это очень маловероятно. У гриппа по-другому устроен геном. Он состоит из восьми частей. А у коронавируса — из одной части, одной РНК, но очень большой, — разъяснил специалист.
Аграновский считает, что основной причиной мутации коронавируса может стать его циркуляция среди животных. В целом же он сомневается, что в случае с COVID-19 ситуация может быть схожей с гриппом.
Как ранее сообщал NEWS.ru, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Пётр Чумаков рассказал, что перенесённые вирусные инфекции могут служить защитой от заражения COVID-19. По словам специалиста, если человек активно контактирует с больным коронавирусной инфекцией нового типа, но не заражается, то он, вероятно, имеет T-клеточный иммунитет, выработанный организмом в борьбе с другой болезнью.