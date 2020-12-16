Вирусолог высказался о разработке новой вакцины от COVID каждый год

https://static.news.ru/photo/6c930c1e-3f90-11eb-9e88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila via imago-images.de/Global Look Press

С учётом незначительных мутаций коронавируса SARS-CoV-2 едва ли возникнет необходимость каждый год разрабатывать новую вакцину против инфекции. Такое мнение выразил доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Как поясняет «Москва 24», для гриппа каждый год разрабатывается новая вакцина на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и в зависимости от распространённых штаммов вируса в конкретный период. По мнению Аграновского, коронавирус имеет другое строение генома и необходимости в регулярном создании новой вакцины не возникнет.

Исключить я этого не могу, но это очень маловероятно. У гриппа по-другому устроен геном. Он состоит из восьми частей. А у коронавируса — из одной части, одной РНК, но очень большой, — разъяснил специалист.

Аграновский считает, что основной причиной мутации коронавируса может стать его циркуляция среди животных. В целом же он сомневается, что в случае с COVID-19 ситуация может быть схожей с гриппом.

Как ранее сообщал NEWS.ru, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Пётр Чумаков рассказал, что перенесённые вирусные инфекции могут служить защитой от заражения COVID-19. По словам специалиста, если человек активно контактирует с больным коронавирусной инфекцией нового типа, но не заражается, то он, вероятно, имеет T-клеточный иммунитет, выработанный организмом в борьбе с другой болезнью.