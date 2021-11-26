Вирусолог выдвинул гипотезу появления штамма «омикрон»

Новый штамм коронавируса «омикрон» мог образоваться в организме ВИЧ-инфицированного человека, предположил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков. По его словам, такие пациенты становятся своеобразным «резервуаром», где COVID-19 получает много мутаций, передаёт URA.RU.

«Штамм «Дельта» вышел из Индии, а там очень низкая санитария, очень много ослабленных людей, страдающих всякими болезнями. А сейчас в Африке возник новый — «омикрон». В будущем, возможно, еще какие-то другие варианты там будут возникать. «Омикрон» мог появиться у ВИЧ-инфицированного человека ослабленного иммунитета, — сказал специалист.

Как отметил профессор, коронавирус, попадая в ослабленный организм, долго не вычищается иммунной системой. Поэтому он начинает там приспосабливаться и мутировать. Затем этот человек заражает других уже мутировавшим вариантом вируса.

Поэтому такие иммунодефицитные больные являются очень опасным резервуаром для появления новых вариантов, — подчеркнул учёный.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали мировое сообщество не паниковать.

Случаи заражения «омикроном» ранее были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Великобритании, Гонконге, Израиле, Бельгии.