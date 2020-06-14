Вирусолог: вторая волна коронавируса в России будет практически 100%

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Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн объяснил, почему России стоит ждать вторую волну COVID-19. По его словам, вторая вспышка инфекции почти со 100% вероятностью случится осенью. Это, по словам учёного, неизбежно.

Я думаю, что вторая волна в России будет практически 100%. Этот вирус так быстро никуда не денется, он вообще никуда не денется. Другое дело, что он может ослабевать с точки зрения летального эффекта. А что касается заражающего эффекта, то он не только будет сохраняться, но и увеличиваться, — пояснил он в эфире НСН.

Он отметил, что первая волна коронавируса в России ещё не завершилась, и есть вероятность, что она не пройдёт вовсе. Отчётливое сокращение заболевших фиксируется пока только в Москве, уточнил Альштейн. Что касается других регионов, то в них заболеваемость пока сохраняется.

Сейчас, конечно, ещё не прошла первая волна, ещё о ней надо думать. Причем, если борьба с ней будет снижаться, то может быть так, что нормального прекращения волны не будет, — заключил специалист.

Эпидемиологи уже не раз предупреждали о вероятности второй волны COVID-19. Они прогнозируют её на осень-зиму 2020 года. Фармацевтические лаборатории надеются создать к этому времени вакцину.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна может вернуться к нормальной жизни только через год. По его словам, американцам следует готовиться к нескольким волнам COVID-19, писал NEWS.ru.