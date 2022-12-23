Вирусолог Волчков заявил, что грипп стал опаснее коронавируса

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Вирусолог Павел Волчков заявил URA.RU, что против вируса гриппа не сформирован популяционный иммунитет, поэтому сейчас он опаснее коронавируса. Эксперт добавил, что специалисты еще летом говорили о возможности начала эпидемии гриппа осенью из-за ослабевшего иммунитета перед вирусом гриппа. Он при этом назвал крайне высоким иммунитет к коронавирусу.

В моменте грипп опаснее ковида, и мы об этом говорили еще летом. Уже тогда начали говорить, что большую опасность будут представлять вирусы гриппа, а не вирус SARS-CoV-2. В то время как иммунитет к вирусам гриппа ослаб, стал ниже определенного порога, — сказал Волчков.

По его словам, чтобы эпидемия переносилась легче, популяционный иммунитет должен быть сформирован, например, за счет вакцинации.

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее заявил, что отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Эксперт пояснил, что в штамм «омикрон» может протекать бессимптомно, а вот «свиной грипп» (штамм вируса гриппа H1N1. — NEWS.ru) будет давать высокую температуру. По его словам, этот нюанс помогает ориентироваться при диагностике. Специалист добавил, что характерными признаками гриппа также являются ломота в теле и головная боль.