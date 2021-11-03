Вирусолог усомнился в стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября, поскольку ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Вирусолог Сергей Нетесов в беседе с NEWS.ru усомнился в его словах. Он считает, что нужно около недели, чтобы понять, как обстоит дело на самом деле.

Рановато говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Нужно как минимум 3–5 дней, чтобы понять, стабилизировалась она или нет, — сказал Нетесов.

Ранее Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в столице стабилизировалась и с понедельника режим нерабочих дней не будет продлён. Градоначальник добавил, что условия домашнего режима для пожилых москвичей и перевода на дистанционную работу 30% штата столичных компаний продолжат действовать. В театры и музеи с 8 ноября можно будет попасть только по QR-кодам.

В конце октября столичный градоначальник рассказал, что объём вакцинации в Москве увеличился в четыре-пять раз в сравнении с концом августа этого года. Он добавил, что активно стали прививаться пожилые москвичи, Собянин отметил, что это «не может не радовать».