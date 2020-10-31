Вирусолог усомнился в эффективности защиты от COVID-19 ношением очков

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Ношение очков не играет в профилактике заражения коронавирусом столь важную роль, как средства индивидуальной защиты, так как вирус сложно передаётся через слизистую глаз, считает профессор, ведущий научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов.

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал, что, по данным исследователей из КНР, люди в очках инфицируются новым вирусом в пять раз реже, чем остальные. Это особенно заметно именно в Китае, поскольку там 80% граждан, имеющих проблемы со зрением, предпочитают носить очки, а не контактные линзы.

Заражение через слизистую глаз возможно, но я бы этого не ожидал с учётом того, что слизистая глаз защищена неспецифическим иммунитетом, — прокомментировал Чепурнов URA.RU.

Он пояснил, что речь, в частности, идёт о лизоцимах — ферментах, борющихся с посторонними бактериями и вирусами. Тем не менее вирусолог признал, что в информации учёных из КНР есть логика, так как можно предположить, что слизистая глаз является значимым контактным эпидемиологическим моментом. Он полагает, что российским специалистам стоит провести собственное исследование на эту тему.

Как писал NEWS.ru ранее, чаще всего COVID-19 проявляется в виде пяти главных симптомов, отметил один из разработчиков вакцины «Спутник V», вирусолог из НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.