Вирусолог Светлана Маренникова умерла в возрасте 97 лет

https://static.news.ru/photo/670597f4-7e9b-11eb-9ef8-96000091f725_660.jpg Светлана Маренникова Фото: medbook.ru

Участвовавшая в программе глобальной ликвидации оспы вирусолог Светлана Маренникова скончалась в возрасте 97 лет.

На 98-м году жизни скончалась участница глобальной ликвидации оспы, вирусолог Светлана Сергеевна Маренникова, — говорится в сообщении на сайте Минздрава РФ.

Вирусолог пользовалась авторитетом среди коллег. Медицинское сообщество высоко оценивало её заслуги. Представители Минздрава выразили соболезнования родным и близким Светланы Сергеевны.

Маренникова родилась 7 октября 1923 года в Харькове. Она была экспертом ВОЗ по вирусным инфекциям, а также входила в комитет экспертов организации по ортопоксвирусным инфекциям, доктором медицинских наук, профессором и заслуженным деятелем науки РСФСР.

Как писал NEWS.ru, на 82-м году жизни скончался советский и российский писатель Валентин Курбатов. По одной из версий, ему стало плохо на улице. Большую часть жизни Курбатов прожил в Пскове. За свою литературную карьеру он написал 20 книг. В 2020 году Курбатов был награждён Государственной премией.