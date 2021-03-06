Вирусолог Светлана Маренникова умерла в возрасте 97 лет

Участвовавшая в программе глобальной ликвидации оспы вирусолог Светлана Маренникова скончалась в возрасте 97 лет.
На 98-м году жизни скончалась участница глобальной ликвидации оспы, вирусолог Светлана Сергеевна Маренникова, — говорится в сообщении на сайте Минздрава РФ.
Вирусолог пользовалась авторитетом среди коллег. Медицинское сообщество высоко оценивало её заслуги. Представители Минздрава выразили соболезнования родным и близким Светланы Сергеевны.
Маренникова родилась 7 октября 1923 года в Харькове. Она была экспертом ВОЗ по вирусным инфекциям, а также входила в комитет экспертов организации по ортопоксвирусным инфекциям, доктором медицинских наук, профессором и заслуженным деятелем науки РСФСР.
Как писал NEWS.ru, на 82-м году жизни скончался советский и российский писатель Валентин Курбатов. По одной из версий, ему стало плохо на улице. Большую часть жизни Курбатов прожил в Пскове. За свою литературную карьеру он написал 20 книг. В 2020 году Курбатов был награждён Государственной премией.
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