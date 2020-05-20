Вирусолог: статистика по коронавирусу в РФ всё ещё требует самоизоляции

https://static.news.ru/photo/6d6d7960-9a74-11ea-a572-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение количества новых случаев коронавируса в сутки в России и Москве радует, однако этих показателей всё ещё недостаточно, чтобы отказываться от самоизоляции, заявил доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

По его словам, сейчас наблюдается очевидный спад, но это ещё не конец эпидемии.

Могут быть небольшие подъёмы и новые спады. Пока всё продолжается. Но такие цифры — положительная тенденция, — отметил он.

При этом Альтштейн уточнил, что говорить о конце эпидемии можно будет только тогда, когда число заражённых за сутки снизится до 100.

Вирусолог также посоветовал придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора, подчеркнув, что об открытии торговых центров, салонов красоты и кафе думать пока рано, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что парикмахерские и салоны красоты в Москве возобновят свою работу не скоро, поскольку без них пока никто не умирал. Он также отметил, что прогулки на улице и спорт разрешат тогда, когда новых случаев заражения в день будут десятки или сотни, а не тысячи.