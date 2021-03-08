Вирусолог спрогнозировал сроки отмены масочного режима в Москве

https://static.news.ru/photo/8041ce26-8013-11eb-bd20-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отмены в Москве масочно-перчаточного режима в 2021 году вряд ли стоит ожидать. Такого мнения придерживается вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он полагает, что масками в транспорте и в местах массового скопления людей москвичам придётся пользоваться до 2023 года.

Скорее всего, и весь следующий год (2022-й. — NEWS.ru) мы будем не без всего этого, — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

Альтштейн отметил, что эпидситуация может ухудшиться, если граждане перестанут носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию. Это, в свою очередь, приведёт к возвращению других ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В Москве за минувшие сутки выявлено 1,4 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Из больниц выписаны чуть больше тысячи человек, ещё 53 заболевших скончались. Всего за время пандемии в столице коронавирусом заразились около 992 тысяч человек. Из них 912,1 тысячи выздоровели и 15,4 тысячи стали жертвами инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы допускают рост заболеваемости COVID-19. При этом заммэра Анастасия Ракова отметила, что мегаполис готов к любому сценарию развития событий с коронавирусом. Она добавила, что временные корпуса для лечения заразившихся будут сохранены в Москве до конца текущего года, вне зависимости от количества пациентов. Кроме того, чиновница высказалась за то, чтобы вакцинация от COVID-19 стала обязательной.