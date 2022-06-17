Вирусолог сообщил, кто меньше рискует заразиться новым вариантом «омикрона» Вирусолог Нетёсов сообщил, кто меньше рискует заразиться новым вариантом «омикрона»

Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Меньше других рискуют заразиться новым вариантом «омикрона» BA.5 недавно вакцинированные или уже переболевшие этим штаммом, сообщил вирусолог Сергей Нетёсов. В разговоре с Lenta.ru он предположил, что новые варианты менее летальны, чем исходный.

Правда, они и не так сильно отличаются от «омикрона», как, например, «дельта», поэтому если люди в течение последнего полугода переболели первыми субвариантами «омикрона» — BA.1, BA.2, то, скорее всего, они не будут болеть BA.4, BA.5 в ближайшие полгода, пока возникший у них иммунитет не ослаб. Так что ими сейчас заражаются люди, которые давно не вакцинированы или не болели «омикроном», — сказал Нетёсов.

Людям с диабетом первого или второго типа, повышенной массой тела — с индексом более 30 — или серьёзными хроническими заболеваниями он посоветовал обязательно вакцинироваться, если они давно не прививались.

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее предположил, что пандемия коронавируса приостановится осенью 2022 года. По его мнению, подъёмы заболеваемости из-за новых штаммов BA.4 и BA.5 вполне вероятны, однако на общем фоне они будут незначительными. Специалист добавил, что приостановка пандемии не будет означать полного уничтожения вируса. Он предположил, что людям придётся свыкнуться с существованием «омикрона».