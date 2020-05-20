Вирусолог согласился с мнением Собянина о риске увеличения смертности

https://static.news.ru/photo/400edca2-9aa6-11ea-a891-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение мая в городе могут скончаться больше заражённых коронавирусной инфекцией нового типа, чем в апреле. С опасениями главы столицы согласился директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

В разговоре с журналистами эксперт подтвердил, что риск увеличения уровня смертности в Москве действительно присутствует. Как отметил Викулов, в эпидемиологии существует явление, которое называется «добавочная смертность». Оно наступает примерно через шесть-восемь недель после прохождения пика.

Дело в том, отметил вирусолог, что в крайне тяжёлой экстренной ситуации ни одна система здравоохранения не способна работать в привычном режиме, уделяя всем пациентам необходимое внимание. Из-за этого могут пострадать многие люди с хроническими заболеваниями.

При этом у нас нет оснований считать, что будет всплеск новых заражённых, — приводит слова вирусолога радио «Говорит Москва».

Как ранее передавал NEWS.ru, столичная система здравоохранения испытывает на себе серьёзную нагрузку из-за накапливающегося объёма заражённых коронавирусом в стационарах и реанимациях. Этот фактор также генерирует высокий уровень смертности в городе, сообщил Собянин.