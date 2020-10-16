Вирусолог рассказал, можно ли заразиться COVID и гриппом одновременно

https://static.news.ru/photo/df9e7128-0faa-11eb-8f6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одновременно заразиться коронавирусом и гриппом практически невозможно. Об этом заявил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Сразу двумя инфекциями один человек болеть не будет. Будут люди отдельно с гриппом, отдельно с ковидом, — цитирует его «Радио 1».

По словам вирусолога, врачам придётся, как и раньше, иметь дело с моноинфекциями — «либо одно, либо другое». При этом Альтштейн считает, что для снижения риска заражения следует строго следовать санитарным правилам, к которым относятся соблюдение социальной дистанции и ношение медицинских масок.

Ранее британские учёные в своём докладе для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) назвали новые симптомы, которые могут указывать на заражение коронавирусом. Согласно их данным, о болезни могут свидетельствовать боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. При этом симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста человека и особенностей организма. Министерство здравоохранения Великобритании решило пока не включать новые признаки в перечень индикаторов коронавируса, чтобы не перегружать центры тестирования.

В настоящее время официально признанными симптомами являются высокая температура, продолжительный кашель, потеря или изменение обоняния, писал NEWS.ru.