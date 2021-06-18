Вирусолог разъяснил порядок вакцинации для переболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/c31979f6-d00e-11eb-9c01-96000091f725_660.jpg Фото: mossobyanin/vk.com

Переболевшие COVID-19 должны прививаться в том случае, если они имеют низкий титр антител. Об этом заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний, иммунолог, инфекционист Георгий Викулов, пишут «Народные новости».

По словам специалиста, чтобы принять решение о вакцинации, человеку нужно определить наличие антител в организме.

Если мы говорим про COVID-19, то, во-первых, всё зависит от того, установлен ли факт того, что человек выздоровел. Во-вторых, как тяжело болел человек. В-третьих, доказано ли, что у него было наличие вируса и произошла выработка антител, — рассказал Викулов.

Он отметил, что если у переболевшего COVID-19 выявлен низкий титр антител, то ему рекомендуется сделать хотя бы одно введение вакцины.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми.

В мэрии пояснили, что в столице насчитывается 3,5–4 млн работников категорий, обозначенных в документе. Поскольку требуется привить не менее 60%, то под действие указа подпадают свыше 2 млн человек.