Вирусолог рассказал, возможна ли эпидемия «аляскинской оспы» Вирусолог Алрановский заявил, что эпидемия «аляскинской оспы» маловероятна

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Мутации вирусов, подобных новой «аляскинской оспе», накапливаются относительно медленно, поэтому вероятность появления более опасных штаммов и развития эпидемии очень мала, сообщил NEWS.ru вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский. Об этом он заявил, комментируя первую смерть от Alaskapox. Поэтому, по его словам, она не стоит внимания общества, но этот вирус может быть интересен специалистам.

Мутации поксвируса (семейство вирусов с ДНК-геномом. — NEWS.ru), к которым относится Alaskapox, накапливаются относительно медленно в сравнении с РНК-содержащими вирусами, как, например, возбудители полиомиелита, ящура, коронавирусных пневмоний и других заболеваний. Так что вероятность появления более опасных штаммов поксвируса невелика, равно как вероятность развития эпидемий, — отметил Аграновский.

Он отметил, что Alaskapox действительно может передаваться от животных к человеку и вызывать отдельные случаи заболевания. Но, по его словам, у здоровых людей с нормальным иммунитетом оно протекает относительно легко и не вызывает тяжелых последствий. Аграновский подчеркнул, что в организме человека вырабатываются антитела и вирус исчезает из него, так что долговременных последствий ожидать не приходится.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вирус Alaskapox, известный как «аляскинская оспа», не представляет большой опасности для людей. Он уверен, что данное заболевание не очень заразно: за все время не было ни одного случая, когда вирус передался бы от одного человека к другому.