Вирусолог рассказал, стоит ли беспокоиться из-за «зомби-вирусов» Вирусолог Альтштейн посоветовал не переживать из-за «зомби-вирусов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переживать из-за «зомби-вирусов», которые находятся в вечной мерзлоте, не стоит, но необходимо их тщательно изучать, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. В беседе с «360» специалист подчеркнул, что эти вирусы навряд ли представляют опасность для человечества.

Что касается вирусов, которые лежат в вечной мерзлоте, то вероятность того, что они представляют какую-то опасность для нас, очень мала. Изучать этот вопрос нужно, паниковать по этому поводу, конечно, не стоит, — отметил вирусолог.

По словам специалиста, условия вечной мерзлоты не настолько хороши для вирусов и микробов. Для того чтобы они лучше сохранились в течение длительного времени, температура должна быть около минус 70 градусов. Тем временем та температура, в которой вирусы находятся сейчас, для них не самая благоприятная. Кроме того, Альтштейн отметил, что обнаружить живые патогены достаточно тяжело. Чаще всего в вечной мерзлоте реально найти только остатки микробов.

Генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя ранее заявил, что пробуждение древних сибирских вирусов может произойти из-за глобального потепления. По его словам, пока научное сообщество сосредоточилось на рисках вспышек болезней в странах с теплым климатом, неосмотрительно забыта опасность с севера.