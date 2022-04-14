Вирусолог рассказал про новые ограничения из-за COVID-19
Вирусолог Лукашев рассказал про новые ограничения из-за COVID-19
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:17, 15 апреля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев заявил, что оснований для введения новых ограничительных мер на фоне возможного подъёма заболеваемости коронавирусом нет. Эксперт отметил, что ограничения также не предусмотрены для школ и детских садов, в том числе на проведение выпускных мероприятий. Несмотря на это, он посоветовал тем, кто находится в группе риска, соблюдать меры личной безопасности, сообщает ТАСС.
Я думаю, что нет необходимости в каких-то дополнительных мероприятиях, чтобы избежать подъёма заболеваемости, потому что он будет не сравним с февральским подъёмом, — рассказал Лукашев.
Он добавил, что в местах большого скопления людей необходимо использовать респираторы.
Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев ранее рассказал, что у каждого шестого переболевшего «омикроном» может развиться ощущение бегающих по телу «мурашек». Эксперт пояснил, что этот эффект связан с поражением нервной системы. Он добавил, что это нарушение может пройти самостоятельно, в противном случае, по словам врача, следует обратиться за медицинской помощью. Он при этом добавил, что безобидное ощущение может оказаться предвестником серьёзного поражения нервной системы. По словам доктора, патогенез и особенности постковидных нейропатий ещё предстоит изучить.