Вирусолог рассказал про новые ограничения из-за COVID-19

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В России предложили продавать вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей, сообщают «Известия». С этой инициативой выступили риелторы, направив соответствующий документ в правительство РФ. По мнению специалистов, для банка ничего не поменяется, так как платежи будут вноситься по тем же условиям.

По сути, для банка происходит лишь смена владельца залога и он ничего не теряет, как будто прошлый владелец продолжил платить существующий кредит, — рассказал директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей...