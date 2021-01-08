Вирусолог рассказал, как пандемию используют для биологической атаки

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Разработчики биологического оружия могут воспользоваться опытом, накопленным во время пандемии COVID-19. Об этом заявил вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

С точки зрения биологического нападения коронавирус — совершенно неожиданный вариант. Никогда у специалистов не было в голове, какой колоссальный урон может нанести банальная инфекция, ведь для разработчиков биологического оружия один-два процента летальности — ни о чём. А тут целые экономики пущены под откос, — рассказал Чепурнов в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, пандемия может стать причиной появления целого направления в разработках биологического оружия, создание новых вирусов станет таким же лёгким занятием, как и разработка вредоносных компьютерных программ.

Молекулярная биология выходит на уровень достаточно лёгкого конструирования и прогнозирования таких вещей. Если раньше для этого вся страна должна была работать, начиная от суперкомпьютеров и заканчивая мощнейшими закрытыми организациями, то теперь уже умельцы смогут сделать новые вирусы, — заметил учёный.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, скорее всего, коронавирус не был разработан искусственно. Однако Североатлантический альянс должен быть готовым к возможному применению биологического оружия. Он отметил, что такое оружие могут использовать как террористы, так и государства, сообщал NEWS.ru.