Вирусолог рассказал об эффективности маски в зависимости от погоды

https://static.news.ru/photo/ef677a28-80b2-11ea-9a71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эффективность медицинской маски зависит от температуры воздуха. Об этом заявил врач-вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Он отметил, что большинство медицинских масок не предназначены для ношения в прохладную погоду на улице, поскольку на ней образуется конденсат от дыхания. В результате появляется влага.

Маска очень быстро становится мокрой и неэффективной, — цитирует его РИА Новости.

Чтобы бороться с конденсатом, вирусолог посоветовал использовать более профессиональные маски с клапанами.

Как писал NEWS.ru, российское правительство приостановило постановление о продаже медицинских масок только с лицензиями на фармдеятельность.