Вирусолог рассказал об эффективности маски в зависимости от погоды

Эффективность медицинской маски зависит от температуры воздуха. Об этом заявил врач-вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Он отметил, что большинство медицинских масок не предназначены для ношения в прохладную погоду на улице, поскольку на ней образуется конденсат от дыхания. В результате появляется влага.
Маска очень быстро становится мокрой и неэффективной, — цитирует его РИА Новости.
Чтобы бороться с конденсатом, вирусолог посоветовал использовать более профессиональные маски с клапанами.
Как писал NEWS.ru, российское правительство приостановило постановление о продаже медицинских масок только с лицензиями на фармдеятельность.
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