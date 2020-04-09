Вирусолог рассказал об эффективности карантинных мер

https://static.news.ru/photo/08cbffa6-7a01-11ea-aca9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карантин необходим для того, чтобы количество инфицированных пошло на спад. Об этом рассказал завлабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог и иммунолог Павел Волчков.

Если прирост не будет наблюдаться целую неделю, то карантинные меры можно будет и ослабить. Но внимание надо будет сосредоточить на границе с другими странами, пишет KP.RU.

Если поддастся давлению компаний и бизнеса, то карантин придётся растянуть ещё на месяц. И вместо одного месяца самоизоляции их станет три, говорит вирусолог. В Чехии, к примеру, где открыты все рестораны, смертей от коронавируса больше, чем от ДТП.

На самотёк в этом случае отпускать ситуацию нельзя. Эпидемии периодически случаются с человечеством. Временной отрезок между ними сокращается за счёт мобильности людей. Коронавирус — сам по себе новый тип вируса, который вирусологи считают очень опасным.

В первую очередь он опасен для людей в возрасте. Болезнь осложняется рядом хронических заболеваний. А также у пожилых людей якобы есть «рецептор», за который и «цепляется» коронавирус. Но это пока ещё не доказано.