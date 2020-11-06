Вирусолог рассказал о запрещённых продуктах при заболевании COVID-19

https://static.news.ru/photo/13061aea-202a-11eb-940d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Pfeiffer/imagebroker.com/Global Look Press

В случае заболевания коронавирусной инфекцией немаловажно обеспечить правильный режим питания. По словам профессора МГУ, доктора биологических наук, вирусолога Алексея Аграновского, особенной диеты для COVID-19 нет, но существует возможность благодаря питанию облегчить течение болезни.

Суть заключается в том, чтобы избежать потери жидкости в организме. Для этого необходимо стараться не употреблять солёные продукты, поскольку соль абсорбирует воду. И, конечно, обходиться без алкоголя.

Вместе с тем Аграновский подчеркнул, что эти рекомендации нельзя применять строго к коронавирусу. Они в равной степени касаются всех респираторных заболеваний.

Можно смело вот эти продукты человеку не рекомендовать, тут не ошибёшься. Но это вопрос неважный в контексте этой инфекции. Понятно, что алкоголь не надо пить никому и никогда, и будет всем благо. Действительно влияет на здоровье, на сердце, на развитие онкологии — можно перечислять долго. Но это имеет косвенное отношение к рассматриваемому вопросу, — приводит слова специалиста РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует принять резолюцию «об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении». Организация призвала мир готовиться к новой пандемии.