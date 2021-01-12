Вирусолог рассказал о выходе России на зимнее плато по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/00dffbe2-554f-11eb-bb52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия находится на зимнем плато по коронавирусу, а причин для серьёзного спада заболеваемости пока нет.

Оперштаб 12 января рассказал о новых 22 934 случаях заражения COVID-19 в России за сутки, что значительно меньше рекордного показателя, зафиксированного в конце декабря (29 935). И хотя с тех пор идёт снижение числа заболевающих, Альтштейн считает, что до победы над коронавирусом ещё далеко.

Нет, конечно, никакой победы... У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая. Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тысяч. А сейчас идёт 23 тысячи. Это всё — наше зимнее плато, — пояснил вирусолог в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что начавшаяся в стране вакцинация пока проводится в недостаточном масштабе.

Выпускают миллионы доз, а для широкого охвата нужны десятки миллионов доз, — подчеркнул специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лечение COVID-19 дозами радиации может быть опасно. Об этом заявил Анатолий Альтштейн. По его словам, лучше использовать её и ультрафиолет исключительно для дезинфекции. Рентгеновское излучение в объёмах, способных уничтожить вирус, нанесёт вред и самому пациенту, подчеркнул Альтштейн.