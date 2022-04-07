Вирусолог рассказал о стерилизующем эффекте назальной вакцины от COVID-19

Назальная вакцина хороша тем, что даёт стерилизующий иммунитет, рассказал «360» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта доктор биологических наук Пётр Чумаков. По его словам, при такой вакцинации клетки эпителия носоглотки, сталкиваясь с вирусом, просто не могут заразиться.

Назальная вакцина хороша тем, что даёт стерилизующий иммунитет. Клетки эпителия носоглотки, сталкиваясь с вирусом, просто не могут заразиться. Это так называемый слизистый иммунитет. Когда антитела находятся на поверхности клеток эпителия, который выстилает полость носа, они хватают вирус и не дают ему проникать в клетки, — сказал вирусолог.

Чумаков пояснил, что вакцинированный таким способом человек не заболеет сам и не заразит окружающих, предотвращая тем самым распространение коронавируса. В связи с этим препарат было решено применять именно для ревакцинации, несмотря на то что он подходит как для первой вакцинации, так и для повторной.

Назальная форма вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») от коронавируса была зарегистрирована Минздравом России 1 апреля. Препарат состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.

Как сообщил ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, назальная вакцина станет доступна с появлением одноразовых насадок для её введения. По его словам, в настоящее время обсуждаются вопросы производства и поставок таких насадок.