Вирусолог рассказал о последствиях доминирования «омикрон»-штамма в России

Число заразившихся коронавирусом из-за штамма «омикрон» в России может превысить 50 тысяч человек в день, что создаст определённые неудобства для системы здравоохранения, но мягкое течение болезни позволяет надеяться, что локдаун не потребуется, заявил NEWS.ru доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Число выявленных случаев может превышать 50 тысяч в день, и рост может происходить в ближайшие месяцы. Поэтому, помимо подготовки инфекционных больниц и других мер, нужно вести массовое определение бытующих в популяции штаммов. Короче говоря, надо больше секвенировать РНК из клинических образцов, — заявил он.

Аграновский также объяснил, почему власти не вводят общероссийский локдаун. По его словам, такая мера — это палка о двух концах. Она даёт шанс сгладить пик инфекции, позволяя избежать кризиса системы здравоохранения — ситуации, когда тяжёлых больных некуда класть, и некому, и нечем их лечить, — но вызывает серьёзные проблемы для экономики и повседневной жизни людей.

Очевидно, такое решение принималось, исходя из высокой контагиозности и относительно мягкого течения коронавирусной инфекции, вызванного набирающим силу штаммом «омикрон». Такие резоны понятны. Будем надеяться, что это не худшее решение в данной ситуации, — заключил он.

Ранее Аграновский заявил, что огородить людей от новых мутаций коронавируса, уже возникших в организме переболевших «омикроном», невозможно, так как они в любом случае будут. Единственный способ сделать это — посадить в одиночные камеры всех людей на планете.