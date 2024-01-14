Вирусолог рассказал о подготовке к смертоносной «болезни X» Вирусолог Аграновский: подготовка к «болезни X» позволит преодолеть пандемию

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Подготовка мирового сообщества к «болезни X» позволит продумать варианты и найти способы противостоять новой пандемии в будущем, рассказал NEWS.ru вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский. Эксперт подчеркнул, что на данный момент смертоносный вирус — это теоретически неизвестный патоген, который может возникнуть в мире.

«Болезнь X» — это теоретически неизвестный патоген, который может вызвать пандемию. Всемирная организация здравоохранения ранее назвала около 10 потенциально опасных болезней, также было оставлено одно место в списке для гипотетически существующей болезни. То есть сейчас этого вируса нет, поэтому пока он не представляет никакой угрозы. Эксперты направляют некие интеллектуальные усилия на то, чтобы смоделировать развитие событий при начале эпидемии, — сказал Аграновский.

Вирусолог отметил, что подобная подготовка — оправданная практика, учитывая, как «мир потряс COVID-19». По его словам, обывателям не нужно беспокоиться или делать какие-то прививки, ведь нельзя обезопасить себя от того, чего нет.

Угрозу пандемии «болезни X», которая, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может вызвать в 20 раз больше смертей, чем COVID-19, включат в список тем для обсуждения на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). На совещании рассмотрят усилия, необходимые для подготовки здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам.