Вирусолог рассказал о новых свойствах вакцин от COVID

Врач-терапевт высшей категории, вирусолог Алексей Водовозов рассказал, что вакцинация может помочь предотвратить развитие постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций. Об этом пишет URA.RU.

Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост. <...> Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную, — заявил специалист.

Водовозов уточнил, что доказать или опровергнуть теорию о том, что вакцины от коронавируса помогают бороться с постковидным синдромом, можно только экспериментальным путём — привить одну группу и не привить другую, а потом сравнить результаты.

Подобного мнения придерживается и вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. По его словам, в реабилитационных центрах для переболевших COVID-19 «привитых людей, в принципе, не наблюдается». Он уточнил, что постковидный синдром появляется, когда иммунитет не справляется с защитой организма и вирус проникает во все органы. Если же предварительная защита есть, то и постковидный синдром не проявляется.

Ранее заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, какой фактор может негативно отразиться на эффекте вакцинации от коронавируса и нанести вред иммунитету.