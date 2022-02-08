Вирусолог рассказал, когда лучше ревакцинироваться от COVID-19

Получив вакцину от коронавируса «Спутник V» или «Спутник Лайт», можно ревакцинироваться уже через три-четыре месяца, заявил академик РАН, завкафедрой Первого государственного медицинского университета имени Сеченова, вирусолог Виталий Зверев, передают «Известия». Однако он отметил, что рекомендованный срок ревакцинации «Спутником» составляет полгода.

В целом безопасно ревакцинироваться можно уже через три-четыре месяца, но не раньше. Западные авторы предостерегают от очень частого вакцинирования западными препаратами, поскольку есть риск получить миокардит — об этом, например, говорит статистика Израиля, — сказал вирусолог.

Он подчеркнул, что рекомендованный срок получения бустера после первичной вакцинации «Спутником V» составляет шесть месяцев.

Риск миокардита после ревакцинации подтвердили в Минздраве Израиля, при этом там подчеркнули, что болезнь развивается лишь в одном случае из 15 тысяч. В ведомстве рекомендовали получать третью дозу вакцины не раньше, чем через четыре месяца после первичной вакцинации.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что по данным исследований, после бустерной вакцинации «Спутником Лайт» граждане в течение трёх месяцев на 100% будут защищены от заражения штаммом COVID-19 «омикрон». По его словам, 75% привитых «Спутником V» содержат вируснейтрализующие антитела к данному варианту коронавируса.