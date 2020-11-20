Вирусолог рассказал, когда коронавирус отступит

https://static.news.ru/photo/8fabccf2-2b88-11eb-b8d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский заявил, что в настоящее время трудно точно спрогнозировать срок окончания пандемии COVID-19. По его словам, эпидемиологическая обстановка может стать легче весной, когда должен нормализоваться психологический фон.

Изменятся сами свойства вируса, который, всё-таки, ослабевает, — пояснил вирусолог в беседе с Lenta.ru.

Он добавил, что за зиму в какой-то степени сформируется коллективный иммунитет. Также не исключается, что появится эффект от действия вакцин.

К тому же, по моим ощущениям, скажутся общая психологическая усталость от этой проблемы и усталость СМИ, которым надоест это тиражировать, — подчеркнул Аграновский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заболеваемость коронавирусом в России будет расти ещё в течение месяца. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По словам доктора, «это логично», так как для заражения требуется определённая вирусная нагрузка. Этому способствует отсутствие проветренных помещений, потому что зимой холодно и люди боятся простыть.