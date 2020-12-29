Вирусолог рассказал, каким станет мир после достижения COVID-19 своей цели

https://static.news.ru/photo/7bcaa99c-4ab4-11eb-a166-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Эпидемиологическая ситуация в мире сможет стабилизироваться к тому моменту, когда COVID-19 достигнет своей цели и станет эндемиком, заявил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По его словам, до появления SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 существовало четыре эндемичных коронавируса, привычных для людей. Как правило, они вызывали лишь лёгкие недомогания и сезонные ОРВИ, передаёт «Москва 24». С течением времени коронавирус превратится в эндемик и перестанет быть чем-то пугающим, считает Аграновский.

По данным на 30 декабря, за последние сутки в России зафиксировано 26 513 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, продолжается постепенное снижение суточной заболеваемости. Для сравнения: накануне было выявлено 27 002 заболевших.

Также за прошедшие 24 часа в стране выздоровело 29 235 пациентов. Болезнь унесла жизни 599 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что за время пандемии в России от коронавируса скончался 70 921 человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Согласно официальным данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, на данный момент в стране зафиксировано 56 426 летальных случаев.