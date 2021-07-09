Вирусолог допустил ограничение авиасообщения

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Ограничение авиасообщения со странами, откуда идут сообщения о новых штаммах, вполне оправдано. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в интервью Lenta.ru.

Таким образом он прокомментировал озвученные главой Роспотребнадзора Анной Поповой данные о главных источниках появления нового индийского штамма коронавируса «дельта-плюс» в России. По его мнению, новые штаммы в страну завозят на самолётах.

Опасен скорее привоз других новых штаммов, чем уже известных. Поэтому ограничение авиасообщения со странами, откуда идут сообщения о таких новых штаммах, причём с опережением, — оправданно, — цитирует его портал.

Он добавил, что лучшим средством борьбы с вирусом остаётся вакцинация.

Американские учёные из Университета Аризоны выяснили, что ультрафиолетовое излучение может ликвидировать коронавирусные частицы. Эту информацию подтвердила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования профессор Елена Малинникова.