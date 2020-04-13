Вирусолог рассказал, что ждёт россиян после 30 апреля

https://static.news.ru/photo/ec40efb8-7d16-11ea-8346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отмена режима самоизоляции, намеченная на 30 апреля, не станет резким переходом для россиян к нормальной жизни. Ограничения всё ещё останутся, но для определённой группы лиц, продолжится тестирование на COVID-19.

Карантин могут снять после 30 апреля в том случае, если всё пойдёт хорошо, приводит слова доктора медицинских наук Анатолия Альштейна «НСН». Если всё будет плохо, карантин продлят. Но в любом случае снятие противоэпидемического режима не может быть резким и полным.

Определив месяц для карантина, правительство исходило из того, что инкубационный период коронавируса длится 14 дней и за это время пройдёт два его цикла. Только после прохождения этих циклов будет понятно, помогают ограничительные меры или нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что согласно базовому сценарию ВЭБ.РФ, пик эпидемии коронавируса в стране придётся на конец апреля — начало мая. Таким образом, ограничительные меры будут отменены в мае, а в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — в июне.