Вирусолог раскрыла создателя коронавируса Вирусолог Протасова: коронавирус создавался в Северной Каролине

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Коронавирус SARS-CoV-2 был создан американскими учеными в лабораториях Северной Каролины, однако распространился из китайского Уханя, рассказала в интервью ИА RuNews24.ru доктор медицинских наук и вирусолог Светлана Протасова. Специалист сослалась на научные публикации 2008 и 2015 годов, где подробно описан процесс разработки искусственного вируса.

Соавтор этих статей — профессор из Университета Северной Каролины Ральф Барик со своей командой провел гигантскую работу, чтобы создать искусственный вирус, и представляется, что «утечь» он мог только от них. А китайские ученые, не имея такой мощной платформы, как у этого профессора, могли только нарисовать этот вирус, но не создать его, — пояснила Протасова.

Эксперт уточнила, что вирус создавался путем модификации коронавируса атипичной пневмонии: у него удалили родные шипы и заменили их на белки летучих мышей. Результат оказался стойким к вакцинам и антителам, что делает его потенциальным кандидатом на использование в разработке биооружия.

Ранее Белый дом официально заявил о лабораторном происхождении коронавируса SARS-CoV-2, сославшись на исследование «Ближайшее происхождение SARS-CoV-2». В пресс-службе администрации США указали на нетипичные биологические характеристики патогена, отсутствующие у природных штаммов, а также на аномально высокую заразность при первичном контакте.