Вирусолог раскрыл, ждать ли взрыва заболеваемости коронавирусом в России Вирусолог Альтштейн не исключил роста заболеваемости коронавирусом осенью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подъем заболеваемости коронавирусом в России может произойти осенью, предупредил вирусолог Анатолий Альтштейн. В беседе с NEWS.ru специалист уточнил, что повторения пандемии при этом не будет. По его словам, такого взрыва, как был при появлении инфекции, ожидать не стоит.

Повторения пандемии коронавируса, такого взрыва не будет. Небольшие подъемы заболеваемости коронавирусом вполне возможны осенью, — пояснил вирусолог.

По словам Альтштейна, вряд ли удастся избавиться от «омикрона», который существует с конца 2021 года. Он допустил, что продолжат появляться все новые варианты коронавируса, но они вряд ли станут патогенными. По мнению специалиста, они будут вызывать относительно легкие заболевания.

Мы от варианта «омикрон», который существует с конца 2021 года, судя по всему, не отвяжемся. Будут возникать все новые и новые варианты. Как правило, эти варианты не будут особенно патогенными. Они будут вызывать относительно легкие заболевания, но их будет не так много, — добавил вирусолог.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что вариант коронавируса FLiRT не последний. По ее словам, вирус научился быстро изменяться. Она подчеркнула, что в настоящее время преобладающим вариантом в России все еще остается «омикрон».