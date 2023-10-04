Вирусолог раскрыл причины отсутствия страха у россиян перед COVID-19 Вирусолог Аграновский: россияне устали бояться коронавируса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У россиян отсутствует страх перед новой волной COVID-19 и новыми штаммами инфекции, так как они «устали бояться одного и того же», заявил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский. В разговоре с НСН он подчеркнул, что люди расслабились из-за отсутствия ограничений.

Люди устали бояться одного и того же, один и тот же страх приедается. Когда болезнь пришла, тогда была даже чрезмерная психологическая реакция — новая угроза. А сейчас надоело, — отметил вирусолог.

Он также напомнил, что, когда только вирус появился, стало возникать большое количество конспирологических теорий. Так, популярным стало мнение, что никакого заболевания на самом деле не существует, COVID-19 придумали фармацевтические компании ради прибыли. Аграновский призвал не верить подобным теориям. Он посоветовал получать достоверные сведения от врачей и Минздрава. Следуя рекомендациям, удастся избежать новой пандемии, уверен Аграновский.

Эксперт посоветовал проветривать квартиры, офисы и помещения в школах, чтобы снизить интенсивность распространения вирусов. На данный момент действуют штаммы, которые считаются легкими, но при этом они обладают высокой заразностью. При этом Аграновский уверен, что вновь вводить QR-коды на передвижение и подобные меры уже не будут. Он назвал это «административным перехлестом».

Чтобы избежать инфекции, нужно соблюдать простые рекомендации. Выбирайте источники информации, которым вы верите, вот такой совет, — заключил вирусолог.

Ранее стало известно, что 43% россиян не боятся возвращения COVID-19. Согласно данным исследования, 7% респондентов уверены, что коронавирус обойдет их стороной, а каждый третий россиянин планирует носить маски и пользоваться санитайзерами.