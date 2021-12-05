Вирусолог раскрыл, какую долю в России составляют купленные QR-коды

Ситуация с QR-кодами в России неоднозначная, почти 20% населения ряда городов купили их незаконно, рассказал РБК завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов. По мнению учёного, полагаться на такие сертификаты нет смысла, реально исправить эпидемиологическую ситуацию может только вакцинация жителей от COVID-19.

Мы (Россия. — NEWS.ru) — где-то в конце первой сотни стран по степени вакцинации. По числу заболеваний на душу населения — в первой тройке, — отметил Нетёсов.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до 80% граждан, которые говорят о том, что вакцинировались «Спутником V», но при этом заболели коронавирусной инфекцией, приобрели сертификат о вакцинации, но в действительности не прививались.

В России за продажу и покупку поддельных сертификатов грозит уголовная ответственность, наказание за которую предусматривает штраф. Так, только в столице за изготовление и продажу фальшивых справок были заведены десятки дел. Обвиняемым грозит наказание по ст. 327 УК (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) и ст. 159 УК (мошенничество).

